В Уссурийске пропал ребёнок
Мальчик ушел из уссурийского
Мальчик ушел из уссурийского
В Уссурийске разыскивают, пропавшего 13-летнего мальчика, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
21 марта 2018 года мальчик ушел из уссурийского
Приметы: на вид 13−15 лет, рост 150−160 см.., худощавого телосложения, волосы
Был одет:
По предварительной информации, может находиться на территории торговых центров,
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