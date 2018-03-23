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03:50 (мск), источник: VLADNEWS

В Уссурийске пропал ребёнок

Мальчик ушел из уссурийского социально-реабилитационного центра.

В Уссурийске разыскивают, пропавшего 13-летнего мальчика, сообщает РИА VladNews со ссылкой на инстаграм-группу «ДПС-Контроль».

21 марта 2018 года мальчик ушел из уссурийского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Ранее неоднократно уходил.

Приметы: на вид 13−15 лет, рост 150−160 см.., худощавого телосложения, волосы темно-русые длинной с челкой на бок в правую сторону.

Был одет: светло-серая толстовка с мелкими надписями черного цвета на груди, черное трико «Adidas» с белыми лампасами от бедра до колена, кроссовки синие с оранжевой подошвой.

По предварительной информации, может находиться на территории торговых центров, стоп-лайнов, супермаркетов.

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