Пьяный житель Владивостока избил курьера ради еды
Злоумышленник отправился в колонию.
Злоумышленник отправился в колонию.
Во Владивостоке осужден местный житель за открытое хищение чужого имущества с применением насилия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.
Установлено, что фигурант дела, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидев стоящего возле жилого дома по улице Снеговой курьера службы доставки еды, решил совершить хищение пакетов с продукцией.
Злоумышленник представился заказчиком и предложил курьеру пройти вместе с ним в квартиру, где пообещал произвести расчет за доставку. По пути следования злоумышленник, действуя с целью открытого хищения, нанес потерпевшему несколько ударов по лицу, выхватив из его рук два полимерных пакета с четырьмя контейнерами, в которых находилась продукция на сумму свыше 1200 рублей. После чего мужчина скрылся.
Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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