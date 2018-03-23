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04:04 (мск), источник: VLADNEWS

Пьяный житель Владивостока избил курьера ради еды

Злоумышленник отправился в колонию.

Во Владивостоке осужден местный житель за открытое хищение чужого имущества с применением насилия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что фигурант дела, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидев стоящего возле жилого дома по улице Снеговой курьера службы доставки еды, решил совершить хищение пакетов с продукцией.

Злоумышленник представился заказчиком и предложил курьеру пройти вместе с ним в квартиру, где пообещал произвести расчет за доставку. По пути следования злоумышленник, действуя с целью открытого хищения, нанес потерпевшему несколько ударов по лицу, выхватив из его рук два полимерных пакета с четырьмя контейнерами, в которых находилась продукция на сумму свыше 1200 рублей. После чего мужчина скрылся.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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