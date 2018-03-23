Пьяный житель Владивостока избил курьера ради еды

Злоумышленник представился заказчиком и предложил курьеру пройти вместе с ним в квартиру, где пообещал произвести расчет за доставку. По пути следования злоумышленник, действуя с целью открытого хищения, нанес потерпевшему несколько ударов по лицу, выхватив из его рук два полимерных пакета с четырьмя контейнерами, в которых находилась продукция на сумму свыше 1200 рублей. После чего мужчина скрылся.