В Генконсульстве РФ в Дубае сообщили подробности нападения на модель из Иркутска

Модель из Иркутска Екатерина Стецюк, получившая травму позвоночника в Дубае, выпрыгнув с шестого этажа, оценивает свое состояние как удовлетворительное, сообщил журналистам вице-консул генерального консульства РФ в Дубае Иван Губанов.

Ранее в СМИ появилась информация, что россиянка выпрыгнула из окна, спасаясь от напавшего на нее с ножом мужчины. Девушка осталась жива, но при падении раздробила несколько позвонков.

«Мы отслеживаем ситуацию. Накануне состоялось дознание в прокуратуре. Идет расследование инцидента, на данный момент официальной информации о квалификации дела нет. До окончания расследования россиянка не сможет покинуть территорию ОАЭ», — рассказал вице-консул.

Он добавил, что генконсульство находится на связи с родственниками Стецюк и оперативно передает им всю информацию о разбирательстве с ее слов.

В Генконсульстве пояснили, что Стецюк была обнаружена в одной из больниц. Потерпевшая рассказала, что приехала в ОАЭ 16 февраля для участия в видеосъемках в качестве модели по приглашению неустановленных лиц в одной из социальных сетей.

Россиянка также сообщила, что в ночь на 3 марта на нее напал 39-летний знакомый из Пакистана. Девушка отметила, что он пытался нанести ей ножевые ранения, находясь в состоянии алкогольного опьянения. По словам Стецюк, спасаясь, она выпрыгнула из окна шестого этажа номера в гостинице.

«В результате падения девушка получила травму позвоночника и внутренних органов. Российской гражданке провели две хирургические операции, в настоящее время врачи диагностируют ее состояние как удовлетворительное», — говорится в сообщении.