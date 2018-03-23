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10Луминале-2018
05:08 (мск), источник: Baikal-info.ru

От падения из окна спасли полицейские пенсионерку в Бодайбо

В Бодайбо полицейские предотвратили падение 85-летней женщины из окна квартиры, расположенной на третьем этаже многоквартирного дома.

Как сообщает 23 марта 2018 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в ходе рейдовых мероприятий на ул. Карла Либкнехта майор полиции Павел Ткачук и лейтенант полиции Дмитрий Куйдин заметили пенсионерку, стоявшую на подоконнике открытого окна. Павел Ткачук начал говорить с женщиной, пытаясь её успокоить, а Дмитрий Куйдин в это время нашёл кратчайший путь в её квартиру, попал туда через открытую дверь и, своевременно схватив женщину, затащил её в жилое помещение. Правоохранители сообщили о случившемся родственникам и вызвали на место происшествия скорую помощь.

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