От падения из окна спасли полицейские пенсионерку в Бодайбо
В Бодайбо полицейские предотвратили падение 85-летней женщины из окна квартиры, расположенной на третьем этаже многоквартирного дома.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
В Бодайбо полицейские предотвратили падение 85-летней женщины из окна квартиры, расположенной на третьем этаже многоквартирного дома.
Как сообщает 23 марта 2018 года
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.