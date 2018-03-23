Во Владивостоке женщина получила перелом в автобусе

22 марта во Владивостоке пассажирка городского автобуса получила перелом, сообщает РИА VladNews.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Владивостоку, инцидент произошел в 08:40 в районе улицы Светланская, 103.

Автобус Hyundai, за рулем которого находился мужчина, 1965 года рождения, двигался с улицы Капитана Шефнера в сторону Лазо.