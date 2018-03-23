Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак после поражения на выборах сделала признание о Путине
Врачи спасают женщину, которой ввели формалин вместо физраствора
Стас Пьеха поздравил сына с четырехлетием
Кремль сделал заявление после слов о скором уходе Лаврова с поста
Тайских женщин попросили выглядеть несексуально
Художник превращает советские фильмы в аниме (фото)В арт-проекте под названием Animotion есть и зарубежные картины
Почему Загитова не упала, но проиграла
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Супруг сфотографировал Ратажковски без одежды – СМИ
СМИ: база РФ в Тартусе станет кошмаром для НАТО
Тайских женщин попросили выглядеть несексуально
Ксения Собчак выбрала для вечеринки платье за 258 тысяч рублей
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
Врачи спасают женщину, которой ввели формалин вместо физраствора
Россиянам дали льготу на покупку деревянных домов
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Фоторепортажи
2015 лет после вторжения в Ирак
10Луминале-2018
05:47 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке женщина получила перелом в автобусе

Водитель транспортного средства применил резкое торможение.

22 марта во Владивостоке пассажирка городского автобуса получила перелом, сообщает РИА VladNews.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Владивостоку, инцидент произошел в 08:40 в районе улицы Светланская, 103.

Автобус Hyundai, за рулем которого находился мужчина, 1965 года рождения, двигался с улицы Капитана Шефнера в сторону Лазо.

Водитель применил резкое торможение, в результате которого в салоне автобуса упала женщина, 1974 года рождения, получив перелом крестца.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Девочку-сироту разыскивают в Приморье почти две недели ...
В Приморье полыхающий на дороге Lexus сняли на видео ...
Евросоюз решил отозвать своего посла из России
Стабильность рубля под угрозой: что будет с ценами после выборов
Толстяки на подиуме. Полные мужчины захватили мир
Вы не поверите: 18 абсурдных профессий, за которые платят
В крови Скрипаля нашли «Новичок»
США начали расследование в отношении завода «Калашников»
Эксперт сравнил армии России и США
Спорт
Рекорд затмил шедевр Капризова. ЦСКА и «Йокерит» вошли в историю Соперники загубили уйму моментов, доигравшись до пятого овертайма. В нём судьбу матча решил финский форвард "Йокерита" Ниеми
Авто
В России создали грузовичок за 250 000 рублей (видео) Новгородская компания «Альтернативная коммерческая техника» осваивает производство недорогих грузовых трициклов «Шмель»
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Самбурская, Безрукова, Виторган на премьере «Каникул президента» Звезды первыми посмотрели новый комедийный фильм об отправившемся на отдых в Крым российском лидере
Недвижимость
Россияне стали активнее обзаводиться частными домами
Власти назвали условие для появления раздельного сбора мусора в России
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
В Норвегии построят самый экобезопасный город в мире
Леди
Пример для подражания: Стриженова, Андреева и другие красотки старше 50 лет Все женщины хотят выглядеть молодо и после 50. Да даже в 80 можно выглядеть сногсшибательно! Некоторые знаменитые женщины не устают доказывать это на своем примере.
Дети
Стас Пьеха поздравил сына с четырехлетием Фанаты отметили потрясающее сходство Пьехи-младшего с отцом.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь