Во Владивостоке женщина получила перелом в автобусе
Водитель транспортного средства применил резкое торможение.
Водитель транспортного средства применил резкое торможение.
22 марта во Владивостоке пассажирка городского автобуса получила перелом, сообщает РИА VladNews.
Как сообщили в
Автобус Hyundai, за рулем которого находился мужчина, 1965 года рождения, двигался с улицы Капитана Шефнера в сторону Лазо.
Водитель применил резкое торможение, в результате которого в салоне автобуса упала женщина, 1974 года рождения, получив перелом крестца.
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