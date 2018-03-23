Расследуя кражу мяса, новосибирские полицейские задержали банду автоворов

Новосибирские полицейские задержали банду, которая в течение полугода на дорогах области похищала различные товары из автомобилей. А началось все с заявления о краже мяса, которое поступило 16 марта от водителя-экспедитора.

Мужчина на автомобиле «ГАЗ» вез мясные продукты, остановился на ночлег у придорожного кафе, расположенного на автодороге Р-255 в Мошковском районе.

— Около шести часов утра мужчина услышал шум в грузовом отсеке, выбежал на улицу и увидел отъезжающий легковой автомобиль. Часть товара пропала. Водитель попытался остановить злоумышленника, но это ему не удалось, после чего он обратился в полицию, — рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД по области.

Автомобиль, объявленный в розыск, заметили сотрудники ГИБДД. За рулем машины был 21-летний житель одной из стран ближнего зарубежья, а при досмотре было обнаружено похищенное мясо.

В отделе полиции молодой человек признался, что совершал кражи с подельниками. В результате спецоперации были задержаны пять участников банды в возрасте от 27 до 33 лет. Судим ранее был только один из них. Добычей преступников становилась косметика, одежда, продукты питания, оргтехника и другие товары, которые им удалось похищать из автомобилей.

Задержанные взяты под стражу. Возбуждены уголовные дела по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ — «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, либо иное хранилище».