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07:27 (мск), источник: Zakon.kz

Спасатели ВКО за сутки эвакуировали более 40 человек

В Восточном Казахстане за сутки спасатели эвакуировали 42 человека, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Источник: Zakon.kz
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Помощь понадобилась в Уланском районе и в Усть-Каменогорске. В селе Таврическое более 20 человек были эвакуированы сотрудниками районного ЧС в сельскую школу.

В областном центре 19 человек размещены в центре социального обслуживания «Ульба», еще пять человек — в интернате имени Крупской. Среди эвакуированных жертв и пострадавших нет.

Люди обеспечены горячим питанием, им оказана психологическая помощь.

Тем временем, по области остаются подтопленными талыми водами 27 домов и 131 придворовая территория.

Работы ведутся в Глубоковском, Шемонаихинском, Уланском районах, а также в городах Усть-Каменогорск и Риддер. На местах круглыми сутками производят откачку воды, отсыпку территории и укладку мешкотарами спасатели ДЧС ВКО, Восточного регионального аэромобильного оперативного спасательного отряда, сотрудники районных ЧС, коммунальных служб.

В кризисном центре ДЧС ВКО координирует работу оперативный штаб.

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