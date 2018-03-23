Спасатели ВКО за сутки эвакуировали более 40 человек
В Восточном Казахстане за сутки спасатели эвакуировали 42 человека, передает Zakon.kz со ссылкой на
В Восточном Казахстане за сутки спасатели эвакуировали 42 человека, передает Zakon.kz со ссылкой на
Помощь понадобилась в Уланском районе и в
В областном центре 19 человек размещены в центре социального обслуживания «Ульба», еще пять человек — в интернате имени Крупской. Среди эвакуированных жертв и пострадавших нет.
Люди обеспечены горячим питанием, им оказана психологическая помощь.
Тем временем, по области остаются подтопленными талыми водами 27 домов и 131 придворовая территория.
Работы ведутся в Глубоковском, Шемонаихинском, Уланском районах, а также в городах
В кризисном центре ДЧС ВКО координирует работу оперативный штаб.
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