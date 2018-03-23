Телефонный мошенник из колонии не сумел получить от бдительного минусинца деньги
Заключенный представился сыном мужчины, но тот не поверил.
Заключенный представился сыном мужчины, но тот не поверил.
Бдительный житель Минусинска не позволил заключенному обмануть себя на 100 тысяч рублей.
Как рассказали в
Стражи порядка быстро выяснили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний мужчина, который сейчас находится в одной из колоний Красноярского края, где отбывает наказание за аналогичные преступления. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ за мошенничество. Срок его заключения может увеличиться еще на 5 лет.
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