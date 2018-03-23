Телефонный мошенник из колонии не сумел получить от бдительного минусинца деньги

Бдительный житель Минусинска не позволил заключенному обмануть себя на 100 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, в феврале этого года на телефон 52-летнего жителя Минусинска поступил звонок с неизвестного ему номера. Человек на другом конце линии назвал мужчину отцом и сообщил, что в его отношении возбудили уголовное дело. Для прекращения расследования нужно было перевести 100 тыс. рублей на определенный счет.

Мужчина заподозрил, что его пытается обмануть телефонный мошенник, перезвонил своему сыну и удостоверился, что помощь ему не требуется. После этого он обратился в полицию.