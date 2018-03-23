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10Луминале-2018
05:51 (мск), источник: Newslab.ru

Телефонный мошенник из колонии не сумел получить от бдительного минусинца деньги

Заключенный представился сыном мужчины, но тот не поверил.

Бдительный житель Минусинска не позволил заключенному обмануть себя на 100 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, в феврале этого года на телефон 52-летнего жителя Минусинска поступил звонок с неизвестного ему номера. Человек на другом конце линии назвал мужчину отцом и сообщил, что в его отношении возбудили уголовное дело. Для прекращения расследования нужно было перевести 100 тыс. рублей на определенный счет.

Мужчина заподозрил, что его пытается обмануть телефонный мошенник, перезвонил своему сыну и удостоверился, что помощь ему не требуется. После этого он обратился в полицию.

Стражи порядка быстро выяснили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний мужчина, который сейчас находится в одной из колоний Красноярского края, где отбывает наказание за аналогичные преступления. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ за мошенничество. Срок его заключения может увеличиться еще на 5 лет.

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