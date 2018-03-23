В Приморье полыхающий на дороге Lexus сняли на видео ...

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Ff3uP-Zr6qs?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В Находке на трассе загорелся автомобиль марки Lexus, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу «ДПС-Контроль» в социальной сети Инстаграм.

Инцидент произошел в районе Находкинского перевала, во время движения автомобиль по неизвестной причине загорелся.