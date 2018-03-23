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10Луминале-2018
05:56 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье полыхающий на дороге Lexus сняли на видео

По словам очевидцев, спасти транспортное средство не удалось.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Находке на трассе загорелся автомобиль марки Lexus, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу «ДПС-Контроль» в социальной сети Инстаграм.

Инцидент произошел в районе Находкинского перевала, во время движения автомобиль по неизвестной причине загорелся.

По словам очевидцев, спасти транспортное средство не удалось. О пострадавших не сообщается.

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