В Приморье полыхающий на дороге Lexus сняли на видео
По словам очевидцев, спасти транспортное средство не удалось.
По словам очевидцев, спасти транспортное средство не удалось.
В Находке на трассе загорелся автомобиль марки Lexus, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу «ДПС-Контроль» в социальной сети Инстаграм.
Инцидент произошел в районе Находкинского перевала, во время движения автомобиль по неизвестной причине загорелся.
По словам очевидцев, спасти транспортное средство не удалось. О пострадавших не сообщается.
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