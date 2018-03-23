В Башкирии местный житель подозревается в избиении сотрудника ГИБДД
УФА, 23 мар 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В правоохранительные органы Башкирии поступило сообщение о нападении на сотрудника полиции. Следственными органами Следственного комитета России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Миякинского района по подозрению в совершении преступления.
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