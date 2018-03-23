В Башкирии местный житель подозревается в избиении сотрудника ГИБДД

По версии следствия, утром 4 марта 2018 года 25-летнего водителя, ехавшего на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения остановили сотрудники ДПС и пригласили в служебный автомобиль для оформления документов. Находясь в салоне служебного автомобиля местного отдела ГИБДД в селе Раевский Альшеевского района, нанес сотруднику полиции, находящемуся при исполнении служебных обязанностей, не менее 4 ударов кулаком в лицо, причинив ушибы и ссадины.