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07:15 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии местный житель подозревается в избиении сотрудника ГИБДД

УФА, 23 мар 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В правоохранительные органы Башкирии поступило сообщение о нападении на сотрудника полиции. Следственными органами Следственного комитета России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Миякинского района по подозрению в совершении преступления.

По версии следствия, утром 4 марта 2018 года 25-летнего водителя, ехавшего на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения остановили сотрудники ДПС и пригласили в служебный автомобиль для оформления документов. Находясь в салоне служебного автомобиля местного отдела ГИБДД в селе Раевский Альшеевского района, нанес сотруднику полиции, находящемуся при исполнении служебных обязанностей, не менее 4 ударов кулаком в лицо, причинив ушибы и ссадины.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначена экспертиза для определения степени тяжести вреда здоровью потерпевшего.

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