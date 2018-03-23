В Иркутске начальник финансового управления Минобороны обвиняется в вымогательстве

Начальник ФКУ «Управление финансового обеспечения министерства обороны РФ по Иркутской области» Василий Клименко предстанет перед судом в Иркутске по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Предварительным следствием установлено, что с декабря 2015 года по декабрь 2017 года г-н Клименко неоднократно организовывал выплату подчиненным работникам премий по результатам работы. После получения премий он незаконно требовал и получал от подчиненных 50% суммы. Таким способом Клименко получил 1,7 млн рублей.