В Иркутске начальник финансового управления Минобороны обвиняется в вымогательстве
Обвиняемый полностью возместил причиненный ущерб.
Обвиняемый полностью возместил причиненный ущерб.
Начальник ФКУ «Управление финансового обеспечения министерства обороны РФ по Иркутской области» Василий Клименко предстанет перед судом в Иркутске по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Предварительным следствием установлено, что с декабря 2015 года по декабрь 2017 года
В ходе следствия обвиняемый полностью возместил причиненный ущерб.
Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд Иркутска для рассмотрения.
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