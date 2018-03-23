В Новосибирске назойливого коллектора оштрафовали за письма должнице
Коллектор каждый день отправлял письма женщине на электронную почту, рассказали в ФССП.
Коллектор каждый день отправлял письма женщине на электронную почту, рассказали в ФССП.
В Новосибирске назойливого коллектора оштрафовали за письма должнице, об этом сообщает
К приставам обратилась 27-летняя жительница города
Было возбуждено административное производство. Октябрьский районный суд Новосибирска оштрафовал коллектора на 10 тысяч рублей.
«Стоит отметить, что данное наказание стало уже пятым по счёту для сотрудника МФО. Всего в отношении назойливого “коллектора”, за подобные нарушения, сотрудниками Управления составлено 5 административных протоколов, по результатам рассмотрения которых, ему назначено наказание в виде штрафов на общую сумму 50 000 рублей», — рассказали приставы.
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