В Новосибирске назойливого коллектора оштрафовали за письма должнице, об этом сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области.



К приставам обратилась 27-летняя жительница города Йошкар-Ола и пожаловалась на коллектора. На протяжении недели он каждый день отправлял женщине письма на личную электронную почту с требованием возврата просроченной задолженности и с указанием суммы долга.



Было возбуждено административное производство. Октябрьский районный суд Новосибирска оштрафовал коллектора на 10 тысяч рублей.



«Стоит отметить, что данное наказание стало уже пятым по счёту для сотрудника МФО. Всего в отношении назойливого “коллектора”, за подобные нарушения, сотрудниками Управления составлено 5 административных протоколов, по результатам рассмотрения которых, ему назначено наказание в виде штрафов на общую сумму 50 000 рублей», — рассказали приставы.