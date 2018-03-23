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08:01 (мск), источник: Комсомольская правда

Сибиряка будут судить за ДТП на пешеходном переходе

В аварии тяжелые травмы получила женщина 38 лет.

Сибиряк пойдет под суд за ДТП, в котором серьезно пострадала 38-летняя женщина. Расследование завершено, а материалы уголовного дела передали для рассмотрения в суд.

— Установлено, что 11 сентября прошлого года 45-летний житель города Оби за рулем автомобиля «Лада» ехал по улице Дмитрия Шамшурина в Железнодорожном районе Новосибирска. При повороте налево он сбил 38-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, — рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД по области.

В результате аварии женщина получила тяжелые травмы. Свою вину водитель признал полностью. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 264 УК РФ — «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Максимально виновнику ДТП грозит до двух лет лишения свободы.

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