Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дипломат рассказал, что будет с РФ, если Скрипаль умрет
Как собственный дом убивает вас
Подростки до полусмерти избили семиклассника в Покрове
4 региона, где Путин получил меньше всего голосов на выборах
Выпивающий Киану Ривз вдохновил пользователей соцсетей
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
Почему Загитова не упала, но проиграла
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
РФ грубо ответила Германии об обходе Украины «Северным потоком-2»
Украинцы рассказали правду о своей жизни в Крыму
Супруг сфотографировал Ратажковски без одежды – СМИ
СМИ: база РФ в Тартусе станет кошмаром для НАТО
Тайских женщин попросили выглядеть несексуально
Ксения Собчак выбрала для вечеринки платье за 258 тысяч рублей
Британца убило кресло в кинотеатре
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Фоторепортажи
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
8Протурецкие отряды заняли курдский Африн
08:13 (мск), источник: Комсомольская правда

В Прикамье пьяный водитель мотоцикла врезался в автобус

Пострадали водитель и пассажир мотоцикла.

22 марта около 9 часов утра по автодороге Кунгур-Соликамск-с. Усть-Игум в направлении поселка Карьер-Известняк двигался мотоцикл ИЖ-Планета-3 без государственного регистрационного знака. 19-летний водитель мотоцикла, по предварительной информации, стал разворачиваться на дороге и не пропустил автобус «ПАЗ». Произошло столкновение. Водитель и 24-летний пассажир мотоцикла получили травмы.

Сотрудники полиции, прибывшие на место ДТП, установили, что молодой мотоциклист уже не раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В момент аварии он был пьян. Кроме того, у него не было водительских прав.

Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, по факту ДТП проводится проверка, возбуждено дело об административном правонарушении.

Также в Прикамье иномарка врезалась в автобус, есть пострадавшие. 21 марта в 8.20 на трассе Соликамск-Красновишерск произошла авария с участием автобуса. На 6 километре дороги во время поворота направо 55-летний водитель автомобиля «Шкода Рапид» выехал на встречную полосу движения. Там он допустил столкновение с автобусом «ПАЗ». В аварии пострадали водитель иномарки и его 60-летняя пассажир. Их госпитализировали в местную больницу.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 На приговоренную к сносу телебашню в Екатеринбурге прорвались 13 активистов
Любовь Успенскую сняли с рейса Москва - Омск за дебош на борту
Евросоюз решил отозвать своего посла из России
Стабильность рубля под угрозой: что будет с ценами после выборов
В крови Скрипаля нашли «Новичок»
Эксперт сравнил армии России и США
США начали расследование в отношении завода «Калашников»
Россияне выбрали названия для новейшего оружия РФ
Толстяки на подиуме. Полные мужчины захватили мир
Спорт
Рекорд затмил шедевр Капризова. ЦСКА и «Йокерит» вошли в историю Соперники загубили уйму моментов, доигравшись до пятого овертайма. В нём судьбу матча решил финский форвард "Йокерита" Ниеми
Авто
В России создали грузовичок за 250 000 рублей (видео) Новгородская компания «Альтернативная коммерческая техника» осваивает производство недорогих грузовых трициклов «Шмель»
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Самбурская, Безрукова, Виторган на премьере «Каникул президента» Звезды первыми посмотрели новый комедийный фильм об отправившемся на отдых в Крым российском лидере
Недвижимость
Россияне стали активнее обзаводиться частными домами
Власти назвали условие для появления раздельного сбора мусора в России
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
В Норвегии построят самый экобезопасный город в мире
Леди
Пример для подражания: Стриженова, Андреева и другие красотки старше 50 лет Все женщины хотят выглядеть молодо и после 50. Да даже в 80 можно выглядеть сногсшибательно! Некоторые знаменитые женщины не устают доказывать это на своем примере.
Дети
Стас Пьеха поздравил сына с четырехлетием Фанаты отметили потрясающее сходство Пьехи-младшего с отцом.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь