В Прикамье пьяный водитель мотоцикла врезался в автобус

22 марта около 9 часов утра по автодороге Кунгур-Соликамск-с. Усть-Игум в направлении поселка Карьер-Известняк двигался мотоцикл ИЖ-Планета-3 без государственного регистрационного знака. 19-летний водитель мотоцикла, по предварительной информации, стал разворачиваться на дороге и не пропустил автобус «ПАЗ». Произошло столкновение. Водитель и 24-летний пассажир мотоцикла получили травмы.
Сотрудники полиции, прибывшие на место ДТП, установили, что молодой мотоциклист уже не раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В момент аварии он был пьян. Кроме того, у него не было водительских прав.
Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, по факту ДТП проводится проверка, возбуждено дело об административном правонарушении.
Также в Прикамье иномарка врезалась в автобус, есть пострадавшие. 21 марта в 8.20 на трассе Соликамск-Красновишерск произошла авария с участием автобуса. На 6 километре дороги во время поворота направо 55-летний водитель автомобиля «Шкода Рапид» выехал на встречную полосу движения. Там он допустил столкновение с автобусом «ПАЗ». В аварии пострадали водитель иномарки и его 60-летняя пассажир. Их госпитализировали в местную больницу.
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