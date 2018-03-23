В Прикамье пьяный водитель мотоцикла врезался в автобус

22 марта около 9 часов утра по автодороге Кунгур-Соликамск-с. Усть-Игум в направлении поселка Карьер-Известняк двигался мотоцикл ИЖ-Планета-3 без государственного регистрационного знака. 19-летний водитель мотоцикла, по предварительной информации, стал разворачиваться на дороге и не пропустил автобус «ПАЗ». Произошло столкновение. Водитель и 24-летний пассажир мотоцикла получили травмы.

Сотрудники полиции, прибывшие на место ДТП, установили, что молодой мотоциклист уже не раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В момент аварии он был пьян. Кроме того, у него не было водительских прав.

Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, по факту ДТП проводится проверка, возбуждено дело об административном правонарушении.