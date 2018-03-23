Чиновник в Омской области пьяным и без прав катался на машине

Чиновника обвиняют в том, что тот пьяным сел за руль, причем уже не в первый раз (ст. 264.1 УК РФ).

По версии прокуратуры, 15 декабря 2017 года мужчина, уже лишенный прав до 2019 года за пьяную езду, напился и вновь уселся за руль своего автомобиля. Чиновник выехал на улицу Горького в Седельниково, но его тут же остановили госавтоинспекторы. Рябыш полностью признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Как оказалось, прав чиновник лишился в октябре 2017 года. Тогда суд признал его виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения; мужчину лишили прав и приговорили к 100 часам обязательных работ. Какое наказание ждет за повторное пьяное вождение без прав, решит местный мировой судья.