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07:59 (мск), источник: СуперОмск

Чиновник в Омской области пьяным и без прав катался на машине

В село Седельниково состоится суд над муниципальным служащим местной администрации Иваном Рябышем.

Чиновника обвиняют в том, что тот пьяным сел за руль, причем уже не в первый раз (ст. 264.1 УК РФ).

По версии прокуратуры, 15 декабря 2017 года мужчина, уже лишенный прав до 2019 года за пьяную езду, напился и вновь уселся за руль своего автомобиля. Чиновник выехал на улицу Горького в Седельниково, но его тут же остановили госавтоинспекторы. Рябыш полностью признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Как оказалось, прав чиновник лишился в октябре 2017 года. Тогда суд признал его виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения; мужчину лишили прав и приговорили к 100 часам обязательных работ. Какое наказание ждет за повторное пьяное вождение без прав, решит местный мировой судья.

Как выяснил «СуперОмск», Иван Рябыш в местной администрации был ответственным за содержание автомобильных дорог в безопасном для дорожного движения состоянии.

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