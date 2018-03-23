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07:54 (мск), источник: Восток Медиа

Прокуратура: за рулём машины заключённого Аллахверанова был другой человек

Сотрудники хабаровской прокуратуры проверили информацию о том, что лишённый свободы Натиг Аллахверанов была замечен за рулём собственного автомобиля в дальневосточной столице. Выяснилось, что эти данные не соответствуют действительности.

К проверке информации подключилась Хабаровская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. По данным ведомства, осуждённый к реальному лишению свободы Аллахверанов отбывает уголовное наказание в исправительной колонии строгого режима с 2015 года. За это время он не покидал колонию и не получал возможность нахождения за её пределами.

Проверка показала, что 19 июня 2017 года должностные лица Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю наложили административный штраф на автомобиль Натига за превышение скорости. Право управления машиной предоставлено не только ему, но и другим людям, но наказание в случае фото- и видеофиксации нарушений назначается владельцу авто. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что родственник Анара Аллахверанова, известного по делу об убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчёва, был замечен на свободе за рулём своей машины — об этом стало известно редакции. Натига Алияра оглы осудили летом 2015 года за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, после чего отправили в колонию. Пресс-служба управления ФСИН по региону опровергла информацию о том, что заключённый покидал колонию.

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