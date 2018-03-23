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08:01 (мск), источник: Baikal-info.ru

В похищении мужчины обвиняют трёх жителей Нижнеудинска

В похищении 32-летнего жителя станции Хингуй Нижнеудинского района обвиняют трех безработных жителей Нижнеудинска в возрасте 18, 22 и 25 лет, которые нигде не учатся и ведут асоциальный образ жизни.

Как сообщает 23 марта 2018 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, в отдел полиции обратилась женщина с заявлением о том, что вечером 15 марта трое парней на автомобиле ВАЗ-2107 похитили её сожителя и увезли в неизвестном направлении. Сотрудникам ГИБДД удалось остановить подходящую под описание машину, в багажнике которой правоохранители обнаружили похищенного мужчину.

На допросе задержанные рассказали следователям, что проникли в дом к потерпевшему с целью вымогательства у него денег. Злоумышленники нанесли мужчине телесные повреждения молотком и отверткой и, угрожая расправой, заставили его лечь в багажник их автомобиля. Обвиняемые планировали привезти мужчину в Нижнеудинск, чтобы он снял со своей банковской карты 40 тыс. рублей и передал им.

По факту похищения человека возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека из корыстных побуждений). Двух обвиняемых заключили под стражу, третий находится под подпиской о невыезде.

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