В похищении мужчины обвиняют трёх жителей Нижнеудинска

Как сообщает 23 марта 2018 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, в отдел полиции обратилась женщина с заявлением о том, что вечером 15 марта трое парней на автомобиле ВАЗ-2107 похитили её сожителя и увезли в неизвестном направлении. Сотрудникам ГИБДД удалось остановить подходящую под описание машину, в багажнике которой правоохранители обнаружили похищенного мужчину.
На допросе задержанные рассказали следователям, что проникли в дом к потерпевшему с целью вымогательства у него денег. Злоумышленники нанесли мужчине телесные повреждения молотком и отверткой и, угрожая расправой, заставили его лечь в багажник их автомобиля. Обвиняемые планировали привезти мужчину в Нижнеудинск, чтобы он снял со своей банковской карты 40 тыс. рублей и передал им.
По факту похищения человека возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека из корыстных побуждений). Двух обвиняемых заключили под стражу, третий находится под подпиской о невыезде.
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