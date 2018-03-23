В похищении мужчины обвиняют трёх жителей Нижнеудинска

Как сообщает 23 марта 2018 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, в отдел полиции обратилась женщина с заявлением о том, что вечером 15 марта трое парней на автомобиле ВАЗ-2107 похитили её сожителя и увезли в неизвестном направлении. Сотрудникам ГИБДД удалось остановить подходящую под описание машину, в багажнике которой правоохранители обнаружили похищенного мужчину.

На допросе задержанные рассказали следователям, что проникли в дом к потерпевшему с целью вымогательства у него денег. Злоумышленники нанесли мужчине телесные повреждения молотком и отверткой и, угрожая расправой, заставили его лечь в багажник их автомобиля. Обвиняемые планировали привезти мужчину в Нижнеудинск, чтобы он снял со своей банковской карты 40 тыс. рублей и передал им.