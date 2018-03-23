Начальнику отдела МВД Бердска продлили арест до 30 мая, об этом сообщает издание «Курьер. Среда. Бердск».

Бердский городской суд до 30 мая продлил арест начальнику городского отдела полиции г. Бердска Сергею Проценко. Адвокаты просили изменить меру пресечения на домашний арест. Они апеллировали к тому, что Проценко скрываться не намерен и не имеет такой возможности. Следствие настаивало на продлении ареста.

Напомним, 54-летний Сергей Проценко и его 30-летняя дочь стали фигурантами уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следственных органов, в апреле 2017 года начальник полиции г. Бердска решил приобрести земельный участок в городе. В мае 2017 года состоялся аукцион по продаже права аренды земельного участка. В нем приняли участие восемь человек, самую высокую цену предложила дочь Проценко. На земле построили дом, затем в ЕГРН внесли запись о регистрации права собственности на дом. Это привело к расторжению договора аренды участка, землю выкупили за 11 тысяч рублей, а после выставили на продажу за два миллиона.

«Обстоятельства, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, выявлены сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области совместно с Управлением собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области», — отметили в СК.