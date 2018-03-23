В Уфе на «пьяной» дороге ночью сбили пешехода

В ночь на 23 марта в Уфе на Сельско-Богородской произошла авария с участием пешехода. Как сообщает городская госавтоинспекция, 22-летний уфимец за рулём Citroёn C4 сбил 36-летнего жителя Давлеканово.

Пешеход переходил дорогу в неустановленном месте, на его одежде не было светоотражающих элементов.

— В результате аварии пешеход получил травмы и был госпитализирован в ближайшую больницу, — пояснил Динар Гильмутдинов в своем блоге.