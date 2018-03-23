В Уфе на «пьяной» дороге ночью сбили пешехода
Мужчина с травмами госпитализирован в больницу.
Мужчина с травмами госпитализирован в больницу.
В ночь на 23 марта в Уфе на
Пешеход переходил дорогу в неустановленном месте, на его одежде не было светоотражающих элементов.
— В результате аварии пешеход получил травмы и был госпитализирован в ближайшую больницу, — пояснил Динар Гильмутдинов в своем блоге.
За минувшие сутки на дорогах Башкирии произошло 12 аварий, в которых 13 человек пострадали.
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