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08:30 (мск), источник: АиФ Уфа

В Башкирии сгорел детский сад

Об инциденте спасательные службы предупредила автоматическая система пожарной сигнализации.

Ранним утром 23 марта в Башкирии горел детский сад, сообщает пресс-служба МЧС республики.

«Обошлось без жертв и пострадавших, так как пожар произошёл в 05:34 утра. Сообщение о возгорании пришло на пульт диспетчерской с автоматической системы пожарной сигнализации, установленной в дошкольном учреждении», — рассказали UFA.AIF.RU в пресс-службе МЧС Башкирии.

Огонь тушили 12 человек около часа. В итоге помещение детсада было сильно повреждено огнём.

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