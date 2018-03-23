В Башкирии сгорел детский сад
Об инциденте спасательные службы предупредила автоматическая система пожарной сигнализации.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Об инциденте спасательные службы предупредила автоматическая система пожарной сигнализации.
Ранним утром 23 марта в Башкирии горел детский сад, сообщает
«Обошлось без жертв и пострадавших, так как пожар произошёл в 05:34 утра. Сообщение о возгорании пришло на пульт диспетчерской с автоматической системы пожарной сигнализации, установленной в дошкольном учреждении», — рассказали UFA.AIF.RU в
Огонь тушили 12 человек около часа. В итоге помещение детсада было сильно повреждено огнём.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.