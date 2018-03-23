В Башкирии сгорел детский сад

«Обошлось без жертв и пострадавших, так как пожар произошёл в 05:34 утра. Сообщение о возгорании пришло на пульт диспетчерской с автоматической системы пожарной сигнализации, установленной в дошкольном учреждении», — рассказали UFA.AIF.RU в пресс-службе МЧС Башкирии.