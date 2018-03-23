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07:57 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутске выясняют обстоятельства гибели молодого мужчины

Полицейские Иркутска разбираются в обстоятельствах гибели 21-летнего мужчины, тело которого без видимых повреждений было обнаружено около 7.00 23 марта 2018 года на металлическом заборе частного дома на ул. Бурлова.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, предварительно установлено, что он мог зацепиться за ограждение. Причину смерти молодого человека установит судебно-медицинская экспертиза.

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