В Иркутске выясняют обстоятельства гибели молодого мужчины
Полицейские Иркутска разбираются в обстоятельствах гибели 21-летнего мужчины, тело которого без видимых повреждений было обнаружено около 7.00 23 марта 2018 года на металлическом заборе частного дома на ул. Бурлова.
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