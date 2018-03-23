Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ ответит Польше на высылку дипломатов: будет хуже, чем Лондону
Британца убило кресло в кинотеатре
Лолита рассказала, почему не живет вместе с дочерью
Стало известно, кто провез вещество, отравившее Скрипаля
Тайских женщин попросили выглядеть несексуально
Путин поблагодарил россиян за единство Глава государства поблагодарил россиян за поддержку. «Спасибо вам большое за результат», — сказал он
Грудинин обратился к Путину с личной просьбой
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Супруг сфотографировал Ратажковски без одежды – СМИ
СМИ: база РФ в Тартусе станет кошмаром для НАТО
Ольга Бузова сменила прическу
Новый бьюти-тренд: «королевский» макияж
Британца убило кресло в кинотеатре
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Фоторепортажи
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
8Протурецкие отряды заняли курдский Африн
08:53 (мск), источник: VLADNEWS

Жители Приморья обокрали рыболовное судно

Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В поселке Зарубино из пришвартованного к причалу рыболовного траулера местные жители похитили телефоны и ноутбуки, сообщает РИА VladNews, со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.

В дежурную часть Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте поступило заявление от членов экипажа рыболовного траулера, пришвартованного к причалу в поселке Зарубино Приморского края, по факту кражи трех ноутбуков и двух сотовых телефонов. По информации потерпевших, общая сумма ущерба составила порядка 85 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка установили личность и задержали двух местных жителей 30 и 32 лет. Их доставили в отдел полиции, где они дали признательные показания, сообщив, что проникли на рыболовный траулер в ночное время суток и, воспользовавшись тем, что все члены экипажа отдыхают, совершили хищение.

Уголовное дело возбуждено в соответствии с частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Бездомный учитель музыки уже двадцать лет играет в переходах Владивосто...
В Приморье на «Земле леопарда» распустились подснежники ...
Евросоюз решил отозвать своего посла из России
Стабильность рубля под угрозой: что будет с ценами после выборов
В крови Скрипаля нашли «Новичок»
Эксперт сравнил армии России и США
США начали расследование в отношении завода «Калашников»
Россияне выбрали названия для новейшего оружия РФ
Толстяки на подиуме. Полные мужчины захватили мир
Спорт
Рекорд затмил шедевр Капризова. ЦСКА и «Йокерит» вошли в историю Соперники загубили уйму моментов, доигравшись до пятого овертайма. В нём судьбу матча решил финский форвард "Йокерита" Ниеми
Авто
В России создали грузовичок за 250 000 рублей (видео) Новгородская компания «Альтернативная коммерческая техника» осваивает производство недорогих грузовых трициклов «Шмель»
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Самбурская, Безрукова, Виторган на премьере «Каникул президента» Звезды первыми посмотрели новый комедийный фильм об отправившемся на отдых в Крым российском лидере
Недвижимость
«Парящие дома» появятся в Москве
Россияне стали активнее обзаводиться частными домами
Москва стала одним из самых фотографируемых городов мира
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Прийти на шоу «Холостяк» и выжить: история участницы-феминистки Участница 6 сезона шоу «Холостяк» феминистка Елена Рыдкина не побоялась прийти на одну из самых сексистских передач на ТВ и рассказала, что из этого получилось.
Дети
Стас Пьеха поздравил сына с четырехлетием Фанаты отметили потрясающее сходство Пьехи-младшего с отцом.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь