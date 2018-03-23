Жители Приморья обокрали рыболовное судно
Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В поселке Зарубино из пришвартованного к причалу рыболовного траулера местные жители похитили телефоны и ноутбуки, сообщает РИА VladNews, со ссылкой на
В дежурную часть Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте поступило заявление от членов экипажа рыболовного траулера, пришвартованного к причалу в поселке Зарубино Приморского края, по факту кражи трех ноутбуков и двух сотовых телефонов. По информации потерпевших, общая сумма ущерба составила порядка 85 тысяч рублей.
Уголовное дело возбуждено в соответствии с частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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