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08:32 (мск), источник: dostup1.ru

До 4 лет заключения грозит «черному» лесорубу на Урале

Житель поселка Балканы срубил без разрешения более трех десятков берез.

Уголовное дело о незаконной рубке деревьев направлено в суд в Нагайбакском районе (Челябинская область) — мужчина срубил более трех десятков берез без разрешительных документов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Полицейскими установлено, что 55-летний житель поселка Балканы летом 2017 года вырубил 32 березы, причинив лесничеству ущерб лесничеству на сумму свыше 200 тыс. рублей.

Было возбуждено дело по части 2 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы. В настоящее время обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в Нагайбакский районный суд для рассмотрения по существу.

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