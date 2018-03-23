До 4 лет заключения грозит «черному» лесорубу на Урале

Уголовное дело о незаконной рубке деревьев направлено в суд в Нагайбакском районе (Челябинская область) — мужчина срубил более трех десятков берез без разрешительных документов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Полицейскими установлено, что 55-летний житель поселка Балканы летом 2017 года вырубил 32 березы, причинив лесничеству ущерб лесничеству на сумму свыше 200 тыс. рублей.

Было возбуждено дело по части 2 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы. В настоящее время обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.