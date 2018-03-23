Двое красноярцев узнали о ВИЧ во время случайной проверки
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В Красноярске двое человек узнали о ВИЧ во время случайной проверки, сообщают в Крайздраве.
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«Тест на ВИЧ — процедура абсолютно безопасная, так как она проводится одноразовыми расходными материалами. Тест высокоточен, его достоверность приравнена к лабораторному исследованию. Еще одна его особенность — это полная конфиденциальность и анонимность», — отметила заведующая отделением медицинской профилактики Центра СПИД Руслана Шешина.
Пройти анонимное обследование в мобильных пунктах можно:
5 апреля.
С 12.00 до 15.00.
Площадь ТЦ МЕГА (Газеты Красноярский Рабочий проспект, 27 ст. 78).
18 апреля.
С 12.00 до 15.00.
Театральная площадь.
16 мая.
С 12.00 до 15.00.
остров Татышев.
17 мая.
С 12.00 до 15.00.
Площадь революции, автостоянка перед памятником В. И. Ленину.
18 мая.
С 12.00 до 15.00.
Автостоянка ул. Ал. Матросова, 9/1, около торговых рядов.
26 июня.
С 12.00 до 15.00.
остров Татышев.
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