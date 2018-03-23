Двое красноярцев узнали о ВИЧ во время случайной проверки

В Красноярске двое человек узнали о ВИЧ во время случайной проверки, сообщают в Крайздраве.

Пройти экспресс-тестирование решились 86 человек, двое из них получили положительный статус. Теперь им предстоит сдать развернутый анализ крови для подтверждения или опровержения результата.

«Тест на ВИЧ — процедура абсолютно безопасная, так как она проводится одноразовыми расходными материалами. Тест высокоточен, его достоверность приравнена к лабораторному исследованию. Еще одна его особенность — это полная конфиденциальность и анонимность», — отметила заведующая отделением медицинской профилактики Центра СПИД Руслана Шешина.

Пройти анонимное обследование в мобильных пунктах можно:

5 апреля.

С 12.00 до 15.00.

Площадь ТЦ МЕГА (Газеты Красноярский Рабочий проспект, 27 ст. 78).

18 апреля.

С 12.00 до 15.00.

Театральная площадь.

16 мая.

С 12.00 до 15.00.

остров Татышев.

17 мая.

С 12.00 до 15.00.

Площадь революции, автостоянка перед памятником В. И. Ленину.

18 мая.

С 12.00 до 15.00.

Автостоянка ул. Ал. Матросова, 9/1, около торговых рядов.

26 июня.

С 12.00 до 15.00.