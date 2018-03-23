Неизвестный вырвал деньги у жительницы Приморья
Злоумышленнику грозит срок.
Злоумышленнику грозит срок.
В отдел полиции поступило сообщение от жительницы Арсеньева, которая рассказала, что на улице Садовой незнакомый мужчина открыто похитил у нее денежные средства и скрылся, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые составили ориентировку с приметами подозреваемого и передали ее наружным нарядам полиции.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
Злоумышленнику грозит лишение свободы до четырех лет.
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