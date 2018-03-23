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08:45 (мск), источник: VLADNEWS

Неизвестный вырвал деньги у жительницы Приморья

Злоумышленнику грозит срок.

В отдел полиции поступило сообщение от жительницы Арсеньева, которая рассказала, что на улице Садовой незнакомый мужчина открыто похитил у нее денежные средства и скрылся, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые составили ориентировку с приметами подозреваемого и передали ее наружным нарядам полиции.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 22-летнего жителя города Арсеньева, который дал признательные показания. В ходе осмотра жилища подозреваемого похищенные денежные средства обнаружены, изъяты и возвращены владелице.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Злоумышленнику грозит лишение свободы до четырех лет.

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