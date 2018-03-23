Под Коркино в ДТП погибли 2 человека

Авария случилась на 8-м километре автодороги Коркино-Первомайский. Предварительно полицейские установили, что 81-летний пенсионер, водитель ВАЗ-21214, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Шевроле Ланос», за рулем которого находился 39-летний мужчина. В результате столкновения погиб водитель иномарки и 70-летняя пассажирка ВАЗа. Пенсионера, управляющего ВАЗом, доставили в больницу. По данным ГУ МВД, у погибшего мужчины остались двое детей 5 и 14 лет.