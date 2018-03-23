Под Коркино в ДТП погибли 2 человека
В Коркинском районе 22 марта произошло смертельное ДТП. Погибли два человека, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
В Коркинском районе 22 марта произошло смертельное ДТП. Погибли два человека, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
Авария случилась на 8-м километре автодороги
Полицейские проводят проверку по факту аварии и устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
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