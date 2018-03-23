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08:48 (мск), источник: СуперОмск

Омская полиция начала проверку после отравления хаски-канистерапевта

В УМВД по Омской области прокомментировали трагедию с отравлением хаски по кличке Лексус.

«СуперОмск» уже писал об этой трагедии, когда псу-канистерапевту во время прогулки подложили лакомство с неизвестным отравляющим веществом. В итоге собака умерла. А в ее желудке нашли горсть таблеток.

Как пояснили в полиции, хозяйка Лексуса написала заявление.

«21 марта хозяйка погибшей собаки написала заявление, которое было принято. По данному факту началась проверка», — пояснил руководитель пресс-службы УМВД по Омской области Алексей Командыков.

Отметим, что если догхантеров найдут, то дело может перерасти в реальный судебный процесс.

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