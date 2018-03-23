Омская полиция начала проверку после отравления хаски-канистерапевта
В УМВД по Омской области прокомментировали трагедию с отравлением хаски по кличке Лексус.
В УМВД по Омской области прокомментировали трагедию с отравлением хаски по кличке Лексус.
«СуперОмск» уже писал об этой трагедии, когда
Как пояснили в полиции, хозяйка Лексуса написала заявление.
«21 марта хозяйка погибшей собаки написала заявление, которое было принято. По данному факту началась проверка», — пояснил руководитель
Отметим, что если догхантеров найдут, то дело может перерасти в реальный судебный процесс.
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