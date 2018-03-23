Больше 100 аварий произошли на заснеженных свердловских трассах
За прошедшие сутки на территории Свердловской области зарегистрировано 136 ДТП, в результате которых один человек погиб и еще 10 получили травмы, сообщили в региональном УГИБДД.
За прошедшие сутки на территории Свердловской области зарегистрировано 136 ДТП, в результате которых один человек погиб и еще 10 получили травмы, сообщили в региональном УГИБДД.
Среди пострадавших двое детей. «Сопутствующим фактором совершения большей части аварий стали неудовлетворительные дорожные условия, ставшие последствиями снегопада, прошедшего в регионе накануне», — отмечают в Госавтоинспекции.
За сутки сотрудники ГИБДД выдали 173 предписания на устранение недостатков, связанных с зимним содержанием дорог. Составлено 13 протоколов в отношении должностных лиц, ответственных за уборку, а также на владельцев дорог.
Сами же водители, вопреки предупреждениям Госавтоинспекции, допускали на заснеженных трассах опасные маневры — обгоны и перестроения.
Так, неудачный обгон, ставший причиной смертельной аварии, совершил водитель маршрутного ПАЗа. Автобус ехал из Ключевска в Екатеринбург, в салоне было пять пассажиров.
При обгоне ПАЗ выехал на правую обочину, потом его вынесло на встречку, где автобус врезался в фургон Mitsubishi Fuso. Водитель ПАЗа погиб, два пассажира получили травмы.
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