В Челябинске напали на бригаду «скорой помощи»

В пятницу, 23 марта, в 01−30, совершено нападение на бригаду скорой помощи. Как сообщили газете «Комсомольская правда» — Челябинск в пресс-службе Управления здравоохранения Челябинска, медики приехали на вызов по адресу ул. Набережная, 9 В.

После того, как врачи оказали необходимую помощь пациенту и вышли из подъезда на улицу, раздалось три хлопка. Врачи успели сесть в машину, закрыть двери, как раздалось еще два выстрела по крыше кареты «скорой помощи».

К счастью, люди не пострадали, у машины разбит люк. К слову, машина новая, одна из тех, что вручал губернатор осенью 2017 г. На место происшествия была вызвана полиция.

Кстати, статистика нападений на врачей службы «скорой помощи» в Челябинске ведется с 2006 г. Самое большое количество случаев фактического нападения, 32 из 56-ти, зафиксировано в 2011 г.

В 2015 г — 69 случаев нападения на бригады «скорой».

В 2016−17 гг — по 56 нападений. В 2016 г пострадало семь медиков, в 2017- 8 врачей.