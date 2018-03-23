В Челябинске напали на бригаду «скорой помощи»
Машину обстреляли ночью на
Машину обстреляли ночью на
В пятницу, 23 марта, в 01−30, совершено нападение на бригаду скорой помощи. Как сообщили газете «Комсомольская правда» — Челябинск в
После того, как врачи оказали необходимую помощь пациенту и вышли из подъезда на улицу, раздалось три хлопка. Врачи успели сесть в машину, закрыть двери, как раздалось еще два выстрела по крыше кареты «скорой помощи».
К счастью, люди не пострадали, у машины разбит люк. К слову, машина новая, одна из тех, что вручал губернатор осенью 2017 г. На место происшествия была вызвана полиция.
Кстати, статистика нападений на врачей службы «скорой помощи» в Челябинске ведется с 2006 г. Самое большое количество случаев фактического нападения, 32 из 56-ти, зафиксировано в 2011 г.
В 2015 г — 69 случаев нападения на бригады «скорой».
В 2016−17 гг — по 56 нападений. В 2016 г пострадало семь медиков, в 2017- 8 врачей.
С начала 2018 г — семь случаев нападения. Пострадало четыре человека.
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