Омские Бонни и Клайд напали на таксиста с ножом и отобрали машину
Преступников поймали благодаря хорошей памяти водителя.
Преступников поймали благодаря хорошей памяти водителя.
Не слишком хитроумную схему угона придумала пара из Калачинска. Ночью они вызвали такси, сев в салон, решили, что им машина нужна больше, чем водителю и попросили его отдать транспортное средство.
В качестве аргументов женщина, сидевшая на переднем сиденье, приставила к 30-летнему таксисту нож. Ее подельник начал бить водителя сзади.
Выкинув владельца из его иномарки, сельские Бонни и Клайд скрылись на ней. Впрочем, долго кататься на угнанной «Тойоте» им не пришлось. Потерпевший, несмотря на стресс, хорошо запомнил нападавших и смог в точности описать их внешность полицейским. Машину нашли почти сразу — в кювете неподалеку. Когда к ней подошли стражи порядка в салоне сидела только женщина. Она, видимо, решила обороняться до последнего и держала в руках все тот же нож. Ее подельник уже давно сбежал.
— Предварительно установлено, что 35-летний, ранее неоднократно судимый житель города Калачинска и его знакомая, также ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности, во время распития спиртного решили угнать автомобиль. Однако, завладев иномаркой таксиста, подозреваемый не справился с управлением и съехал в кювет, — рассказали в
Фигурантов будут судить по статье «Угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». Если их вину докажут, подельникам грозит до семи лет колонии.
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