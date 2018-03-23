Омские Бонни и Клайд напали на таксиста с ножом и отобрали машину

Не слишком хитроумную схему угона придумала пара из Калачинска. Ночью они вызвали такси, сев в салон, решили, что им машина нужна больше, чем водителю и попросили его отдать транспортное средство.

В качестве аргументов женщина, сидевшая на переднем сиденье, приставила к 30-летнему таксисту нож. Ее подельник начал бить водителя сзади.

Выкинув владельца из его иномарки, сельские Бонни и Клайд скрылись на ней. Впрочем, долго кататься на угнанной «Тойоте» им не пришлось. Потерпевший, несмотря на стресс, хорошо запомнил нападавших и смог в точности описать их внешность полицейским. Машину нашли почти сразу — в кювете неподалеку. Когда к ней подошли стражи порядка в салоне сидела только женщина. Она, видимо, решила обороняться до последнего и держала в руках все тот же нож. Ее подельник уже давно сбежал.

— Предварительно установлено, что 35-летний, ранее неоднократно судимый житель города Калачинска и его знакомая, также ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности, во время распития спиртного решили угнать автомобиль. Однако, завладев иномаркой таксиста, подозреваемый не справился с управлением и съехал в кювет, — рассказали в пресс-службе областного УМВД.