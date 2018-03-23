Замруководителя УФССП по РТ подозревают в превышении служебных полномочий
Заместителя руководителя УФССП по РТ Сергея Плющего подозревают в превышении служебных полномочий (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ), сообщает
Заместителя руководителя УФССП по РТ Сергея Плющего подозревают в превышении служебных полномочий (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ), сообщает
По версии следствия, в 2015 году судебный
Напомним, что в отношении Плющего уже рассматривается уголовное дело в суде по ст. 286 УК РФ. Следователи полагают, что он давал указания подчиненным закрывать исполнительные производства без фактического исполнения. В результате
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