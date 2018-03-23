В Петербурге задержали водителя Hummer, открывшего стрельбу по полицейскому
Задержан водитель автомобиля Hummer, который в ночь на вторник открыл стрельбу по полицейским в
Задержан водитель автомобиля Hummer, который в ночь на вторник открыл стрельбу по полицейским в
По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на вторник в 2.00 мск. Полицейские Приморского района Петербурга в ходе профилактической операции у дома 13 на Коломяжском проспекте остановили машину марки Hummer. Они потребовали от водителя открыть багажник для осмотра, в ответ тот несколько раз выстрелил в сторону сотрудников полиции. По предварительным данным, стрельба велась из травматического пистолета.
«Сегодня в квартире дома 5 по улице Полярников в Невском районе задержали гражданина, подозреваемого в нападении на полицейских. 56-летний гражданин скрывался от полиции у своей знакомой», — сказала Волк.
Она отметила, что полицейские при задержании «действовали предельно осторожно», так как знали, что у хозяйки в квартире живет маленький ребенок. «Задержание прошло без происшествий», — заявила представитель МВД.
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