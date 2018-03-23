Туристический автобус из Гродно попал в аварию под Псковом

Источник: Sputnik.by

Авария случилась в пятом часу утра в Струго-Красненском районе Ленобласти. Около поселка Лудони столкнулись автобус и легковой автомобиль «ВАЗ-2107».

На место ДТП прибыли спасатели, медики и полицейские. В легковушке «ВАЗ-2107» находилось двое человек — водитель автомобиля был зажат и его пришлось деблокировать.

В автобусе находилось 50 человек, включая 11 школьников возрастом от 13−14 лет. Медицинская помощь понадобилась четверым школьникам.

По предварительным данным в ДТП виноват водитель «Жигулей».