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09:03 (мск), источник: Sputnik.by

Туристический автобус из Гродно попал в аварию под Псковом

МИНСК, 23 мар — Sputnik. Туристический автобус из Гродно, ехавший на экскурсию в Санкт-Петербург, перевернулся на трассе недалеко от Пскова, сообщают российские СМИ со ссылкой на администрацию Струго-Красненского района.

Источник: Sputnik.by

Авария случилась в пятом часу утра в Струго-Красненском районе Ленобласти. Около поселка Лудони столкнулись автобус и легковой автомобиль «ВАЗ-2107».

На место ДТП прибыли спасатели, медики и полицейские. В легковушке «ВАЗ-2107» находилось двое человек — водитель автомобиля был зажат и его пришлось деблокировать.

В автобусе находилось 50 человек, включая 11 школьников возрастом от 13−14 лет. Медицинская помощь понадобилась четверым школьникам.

По предварительным данным в ДТП виноват водитель «Жигулей».

Все пассажиры автобуса, которые не пострадали в ДТП размещены в ближайшем кафе.

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