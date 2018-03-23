Туристический автобус из Гродно попал в аварию под Псковом
МИНСК, 23 мар — Sputnik. Туристический автобус из Гродно, ехавший на экскурсию в
МИНСК, 23 мар — Sputnik. Туристический автобус из Гродно, ехавший на экскурсию в
Авария случилась в пятом часу утра в
На место ДТП прибыли спасатели, медики и полицейские. В легковушке «ВАЗ-2107» находилось двое человек — водитель автомобиля был зажат и его пришлось деблокировать.
По предварительным данным в ДТП виноват водитель «Жигулей».
Все пассажиры автобуса, которые не пострадали в ДТП размещены в ближайшем кафе.
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