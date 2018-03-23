Телефонные мошенники: до 80 евро могут снять с телефона за попытку ответить на звонок

«Звонки были короткими, ответить я не успела. И перезванивать не стала, так как в этих странах у меня нет знакомых. Тем более, что я знала о таком виде мошенничества», — сказала жительница Кишинева Ирина Калиман.



В полиции предупреждают — перезванивать нельзя. Это чревато убытками.



«Со счета местного оператора, у которого обслуживается абонент, могут снять определенную сумму. Разница большая — от двух до 80-ти евро», — сказал глава Центра по борьбе с кибернетическими преступлениями Юрий Кацер.



Представители операторов мобильной связи говорят, что в таких случаях ущерб клиентам возместить не могут. А специалисты подчеркивают — напасть на след мошенников практически невозможно.



«В интернете есть сервисы, которые дают возможность арендовать номера телефонов для вызовов с дополнительной оплатой. И звонки, как правило, поступают из далеких стран. Так что и сам звонок в такую страну стоит очень дорого», — сказал IT-специалист Кристи Доромбах.