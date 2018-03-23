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09:52 (мск), источник: ДЕЙТА

Следком подтвердил работу в краевом наркодиспансере

Полиция работает в Приморском наркодиспансере. Правоохранителей действительно «интересует» один из врачей медучреждения. Однако изначально попавший под подозрение главврач Аркадий Юхименко работает в своем кабинете, сообщает с места событий корреспондент DEITA. RU.

Корреспондент DEITA.RU лично пообщался с главврачом, попав к нему на аудиенцию. Аркадий Юхименко в акте личной беседы опроверг информацию, отрицательно покачал головой и сказал — «этого не было». Однако, через несколько секунд уточнил: вчера, 22 марта, в наркодиспансер пришли полицейские и провели обыск у одного из врачей.

Имя и должность врача Юхименко не назвал, но отметил, что после допроса врач вернулся к своим обязанностям и в данный момент находится на работе.

Редакция DEITA.RU направила официальный запрос на имя Николая Афанасьева, начальника Управления МВД России по Приморскому краю, с просьбой прокомментировать ситуацию с главным врачом Приморского краевого наркодиспансера.

Напомним, ранее источник сообщил, что в краевом наркодиспансере, расположенном на улице Станюковича, прошла спецоперация, в которой участвовали бойцы ОМОН. В УФСБ по Приморью заявили, что «этим занимается полиция».

Как прокомментировала ситуацию старший помощник руководителя СК РФ по Приморскому краю, подполковник юстиции Аврора Римская, «расследование ведет СКР. Из сотрудников никто не задержан».

Василий Кучин.

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