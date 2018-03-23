На реке Глухая Вильва боролись с разливом нефти
Сотрудники ЛУКОЙЛ провели
Сотрудники ЛУКОЙЛ провели
По легенде нефтяное пятно появилось в районе Глухой Вильвы в Соликамском районе. Ликвидацией последствий пришлось заниматься, как есть — в заснеженной глубинке при минусовых значениях.
Бензопилы вгрызаются в лёд, задача — максимально быстро сделать полынью от берега до берега. Это речка Глухая Вильва в Соликамском районе. Работа идёт, но лёд так быстро не поддаётся.
Так проходят
Вообще инструменты используются разные вот например, багор. И над сказать, что такие учения проводятся регулярно, на суше и на воде, и неважно, какая температура — минус тридцать или наоборот.
Для ликвидации последствий подобных ЧП в «ЛУКОЙЛе» созданы специальные
Владимир Жук, оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ № 12: «Если в учениях это уже руками потрогал, то когда реальная ситуация, ты знаешь, что делать, это сильно помогает!».
Это своеобразное спецподразделение внутри каждого цеха. Для этого они проходят отбор и после этого регулярная подготовка и вот такие тренировки.
Валерий Антипин, начальник ЦДНГ № 12 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:
— Проходят устные занятия теоретические по подготовке, плюс проходит обучение в учебных центрах по направлениям — по ликвидации разливов нефти, по работе с оборудованием.
При этом подразделения нефтяников работают в связке с другими службами, в том числе медицинскими. Это сегодня тоже отрабатывали — один из ликвидаторов получает травму во время работ, ему тут же оказывают первую помощь.
Зимой на реке работать сложнее всего, говорят участники учений. Однако есть нормативы и в них надо укладываться. В данном случае не больше четырёх часов с момента обнаружения аварии. Вот и сегодня в отведённое время уложились — разлив ликвидировали, поставленную задачу решили.
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