На реке Глухая Вильва боролись с разливом нефти

По легенде нефтяное пятно появилось в районе Глухой Вильвы в Соликамском районе. Ликвидацией последствий пришлось заниматься, как есть — в заснеженной глубинке при минусовых значениях.

Бензопилы вгрызаются в лёд, задача — максимально быстро сделать полынью от берега до берега. Это речка Глухая Вильва в Соликамском районе. Работа идёт, но лёд так быстро не поддаётся.

Так проходят тактико-специальные учения по ликвидации нефтяного разлива, в 12 цехе по добыче нефти и газа «ЛУКОЙЛ-Перми». По легенде произошла утечка выше по течению, и нефтяное пятно приближается к этому месту.

Вообще инструменты используются разные вот например, багор. И над сказать, что такие учения проводятся регулярно, на суше и на воде, и неважно, какая температура — минус тридцать или наоборот.

Для ликвидации последствий подобных ЧП в «ЛУКОЙЛе» созданы специальные аварийно-спасательные подразделения. Владимир Жук — один из тех, кто принимает в этом участие. Учения помогают, говорит нефтяник, если что-нибудь случится, готовы все.

Владимир Жук, оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ № 12: «Если в учениях это уже руками потрогал, то когда реальная ситуация, ты знаешь, что делать, это сильно помогает!».

Это своеобразное спецподразделение внутри каждого цеха. Для этого они проходят отбор и после этого регулярная подготовка и вот такие тренировки.

Валерий Антипин, начальник ЦДНГ № 12 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

— Проходят устные занятия теоретические по подготовке, плюс проходит обучение в учебных центрах по направлениям — по ликвидации разливов нефти, по работе с оборудованием.

При этом подразделения нефтяников работают в связке с другими службами, в том числе медицинскими. Это сегодня тоже отрабатывали — один из ликвидаторов получает травму во время работ, ему тут же оказывают первую помощь.