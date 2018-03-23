Смертельное ДТП в Башкирии: машину занесло и вынесло на встречную полосу
УФА, 23 мар 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Трагический инцидент произошел сегодня утром на 3 километре трассы
УФА, 23 мар 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Трагический инцидент произошел сегодня утром на 3 километре трассы
По предварительным данным, ВАЗ-2110 двигался со стороны поселка Чесноковка, когда, предположительно,
«В результате ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля и трое из корейской иномарки. Пассажир десятки погиб на месте. Подробности ДТП выясняются», — сообщается в группе «Дорожный патруль» во «ВКонтакте».
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