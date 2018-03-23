Смертельное ДТП в Башкирии: машину занесло и вынесло на встречную полосу

По предварительным данным, ВАЗ-2110 двигался со стороны поселка Чесноковка, когда, предположительно, из-за сложных метеоусловий и неудовлетворительного состояния резины, машину занесло и закрутило. В этот момент в нее врезалась Daewoo Nexia, следовавшая во встречном направлении.