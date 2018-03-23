В Сочи в ДТП попали три автомобиля Mercedes и Lada
Массовая авария произошла вечером 22 марта. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
Массовая авария произошла вечером 22 марта. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
По их данным, один из автомобилей Mercedes стоял на обочине, в него врезалась Lada Priora. Ударом иномарку отбросило на стоящий на обочине впереди автомобиль Mercedes. В свою очередь, его также «понесло» вперед и он врезался в еще один автомобиль Mercedes.
В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка отечественной легковушки. Девушку с травмами госпитализировали.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
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