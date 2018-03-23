На левом берегу Воронежа сгорел автомобиль
Огонь возник в салоне легковушки.
Огонь возник в салоне легковушки.
Вчера, 22 марта, воронежским пожарным поступил вызов из Левобережного района. На улице Волгодонской загорелся легковой автомобиль. Пожар возник в салоне машины.
На место возгорания выехали четверо сотрудников МЧС на спецмашине. С огнем удалось справиться за считанные минуты. Как рассказывают в ГУ МЧС по Воронежской области, обошлось без пострадавших. Причину пожара выясняют дознаватели.
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