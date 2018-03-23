В Ростове-на-Дону на Королева ночью разбили стекла нескольким иномаркам

Фото ЧП опубликовали в одном из городских пабликов. Их автор написал:

— Сегодня ночью разбили окна у нескольких машин на проспекте Королева.

<div id="vk_post_-104083518_566316"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?152"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-104083518_566316", -104083518, 566316, 'JODYvs4oQJevqnjKMdnQE7QU-g')) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

На снимке, правда, только одна машина, в которой нет стекла со стороны водительской двери. В итоге, меньше чем за час под постом — десятки комментариев. Одна из ростовчанок написала, что прохожим надоело, что автолюбители ставят своих авто прямо на тротуаре.

— Почему школьники должны их оббегать, обходить, перелетать, перепрыгивать? — пишет она. — Это ведь не единственная машина, которая там стоит. Не важно, что не поэтому разбили. Не жалко…

Другие, напротив, пишут о том, что мест для парковок в том районе города практически нет.