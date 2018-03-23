В Ростове-на-Дону на Королева ночью разбили стекла нескольким иномаркам
Неприятный сюрприз ждал сразу нескольких автомобилистов, которые проживают в Северном жилом массиве.
Неприятный сюрприз ждал сразу нескольких автомобилистов, которые проживают в Северном жилом массиве.
Фото ЧП опубликовали в одном из городских пабликов. Их автор написал:
— Сегодня ночью разбили окна у нескольких машин на проспекте Королева.
На снимке, правда, только одна машина, в которой нет стекла со стороны водительской двери. В итоге, меньше чем за час под постом — десятки комментариев. Одна из ростовчанок написала, что прохожим надоело, что автолюбители ставят своих авто прямо на тротуаре.
— Почему школьники должны их оббегать, обходить, перелетать, перепрыгивать? — пишет она. — Это ведь не единственная машина, которая там стоит. Не важно, что не поэтому разбили. Не жалко…
Другие, напротив, пишут о том, что мест для парковок в том районе города практически нет.
За комментарием по поводу случившегося сайт rostov.kp.ru обратился в Главное Управление МВД России по региону. Там пообещали разобраться и дать официальный комментарий в самое ближайшее время.
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