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10:27 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону на Королева ночью разбили стекла нескольким иномаркам

Неприятный сюрприз ждал сразу нескольких автомобилистов, которые проживают в Северном жилом массиве.

Фото ЧП опубликовали в одном из городских пабликов. Их автор написал:

— Сегодня ночью разбили окна у нескольких машин на проспекте Королева.

Во время загрузки произошла ошибка.

На снимке, правда, только одна машина, в которой нет стекла со стороны водительской двери. В итоге, меньше чем за час под постом — десятки комментариев. Одна из ростовчанок написала, что прохожим надоело, что автолюбители ставят своих авто прямо на тротуаре.

— Почему школьники должны их оббегать, обходить, перелетать, перепрыгивать? — пишет она. — Это ведь не единственная машина, которая там стоит. Не важно, что не поэтому разбили. Не жалко…

Другие, напротив, пишут о том, что мест для парковок в том районе города практически нет.

За комментарием по поводу случившегося сайт rostov.kp.ru обратился в Главное Управление МВД России по региону. Там пообещали разобраться и дать официальный комментарий в самое ближайшее время.

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