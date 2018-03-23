Массовая авария на въезде в Ростов-на-Дону: в больницу доставили двух человек

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, ЧП случилось рано утром — в 06:50 на шестом километре автодороги «Южный подъезд к городу Ростову-на-Дону», въезд со стороны Батайска.

— По предварительным данным, 38-летний водитель на «Тойота Карина» не справился с управлением, допустил столкновение со встречным автомобилем «Тойота Камри», за рулем которого был 44-летний мужчина, — рассказали в ведомстве. — После чего столкнулся с иномаркой «Тойота РАФ-4».

Известно, что пострадали водители двух первых легковушек. На скорой с травмами различной степени тяжести их доставили в ближайшую больницу.

По факту происшествия проводится проверка, в результате которой будут выяснены все обстоятельства произошедшего.