Массовая авария на въезде в Ростов-на-Дону: в больницу доставили двух человек
В пятницу, 23 марта, в
В пятницу, 23 марта, в
Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, ЧП случилось рано утром — в 06:50 на шестом километре автодороги «Южный подъезд к городу Ростову-на-Дону», въезд со стороны Батайска.
— По предварительным данным, 38-летний водитель на «Тойота Карина» не справился с управлением, допустил столкновение со встречным автомобилем «Тойота Камри», за рулем которого был 44-летний мужчина, — рассказали в ведомстве. — После чего столкнулся с иномаркой «Тойота РАФ-4».
Известно, что пострадали водители двух первых легковушек. На скорой с травмами различной степени тяжести их доставили в ближайшую больницу.
По факту происшествия проводится проверка, в результате которой будут выяснены все обстоятельства произошедшего.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.