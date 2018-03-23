Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дипломат рассказал, что будет с РФ, если Скрипаль умрет
Захарченко заявил о создании Харьковской народной республики
Кейт Миддлтон совершила последний официальный выход перед декретом
4 региона, где Путин получил меньше всего голосов на выборах
Егор Крид побрился налысо
Содом и «Титаник»: что становится национальным достоянием в миреРИА Новости узнало, что считается достоянием за рубежом и какие хиты могли бы войти в аналогичный российский список
Грудинин обратился к Путину с личной просьбой
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
РФ грубо ответила Германии об обходе Украины «Северным потоком-2»
Украинцы рассказали правду о своей жизни в Крыму
Супруг сфотографировал Ратажковски без одежды – СМИ
СМИ: база РФ в Тартусе станет кошмаром для НАТО
Егор Крид побрился налысо
Елена Захарова похвасталась букетами от поклонников
Пациенты питерской больницы лежат на полу из-за нехватки мест
Как собственный дом убивает вас
Эксперты рассказали, сколько надо копить на квартиру в Москве
Россиянам дали льготу на покупку деревянных домов
Фоторепортажи
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
10:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Массовая авария на въезде в Ростов-на-Дону: в больницу доставили двух человек

В пятницу, 23 марта, в Ростове-на-Дону произошла массовая авария с участием сразу нескольких автомобилей.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, ЧП случилось рано утром — в 06:50 на шестом километре автодороги «Южный подъезд к городу Ростову-на-Дону», въезд со стороны Батайска.

— По предварительным данным, 38-летний водитель на «Тойота Карина» не справился с управлением, допустил столкновение со встречным автомобилем «Тойота Камри», за рулем которого был 44-летний мужчина, — рассказали в ведомстве. — После чего столкнулся с иномаркой «Тойота РАФ-4».

Известно, что пострадали водители двух первых легковушек. На скорой с травмами различной степени тяжести их доставили в ближайшую больницу.

По факту происшествия проводится проверка, в результате которой будут выяснены все обстоятельства произошедшего.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 На приговоренную к сносу телебашню в Екатеринбурге прорвались 13 активистов
Оппозиционер Илья Яшин сдал родную бабушку в дом престарелых
Евросоюз решил отозвать своего посла из России
В крови Скрипаля нашли «Новичок»
Центр по примирению договорился о выводе боевиков из Харасты
Почему Антарктида сопротивляется глобальному потеплению
Что становится национальным достоянием в разных странах
США начали расследование в отношении завода «Калашников»
Толстяки на подиуме. Полные мужчины захватили мир
Спорт
Рекорд затмил шедевр Капризова. ЦСКА и «Йокерит» вошли в историю Соперники загубили уйму моментов, доигравшись до пятого овертайма. В нём судьбу матча решил финский форвард "Йокерита" Ниеми
Авто
В России создали грузовичок за 250 000 рублей (видео) Новгородская компания «Альтернативная коммерческая техника» осваивает производство недорогих грузовых трициклов «Шмель»
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Самбурская, Безрукова, Виторган на премьере «Каникул президента» Звезды первыми посмотрели новый комедийный фильм об отправившемся на отдых в Крым российском лидере
Недвижимость
«Парящие дома» появятся в Москве
Власти назвали условие для появления раздельного сбора мусора в России
Греф анонсировал «новые рекорды» на рынке ипотеки в 2018 году
Москва стала одним из самых фотографируемых городов мира
Леди
Прийти на шоу «Холостяк» и выжить: история участницы-феминистки Участница 6 сезона шоу «Холостяк» феминистка Елена Рыдкина не побоялась прийти на одну из самых сексистских передач на ТВ и рассказала, что из этого получилось.
Дети
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой Судя по всему, фотография была сделана в середине 90-х годов.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь