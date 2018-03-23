В Керчи задержали браконьера, выловившего креветок и бычков на 175 тысяч рублей

В марте пограничники задержали рыболова, нарушившего закон. Мужчина буквально месяц тому назад уже был наказан за незаконную добычу черноморских креветок. Причем рыбак скрылся от пограничного наряда на моторной лодке.

— В этот раз нарушитель, перекрасив принадлежащее ему маломерное плавательное средство, продолжил противоправную деятельность, — сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК, — располагая точной информацией о расположении подъемных ловушек в Азовском море, которую браконьер хранил в GPS-устройстве, пограничники вытащили из воды 74 рыболовных ловушки и 2 вентеря (ловушки закрытого типа) с 6 тысячами бычками.

Когда дошло дело до проверки документов, то выяснилось, что нет отметок об установке орудий добычи.

Чуть позже, пограничники нашли еще 80 ловушек и 3 вентеря, в которых находилось 11,7 тысяч бычков. Всю рыбу отпустили на волю — в море.