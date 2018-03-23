В Керчи задержали браконьера, выловившего креветок и бычков на 175 тысяч рублей
Индивидуальный предприниматель нарушил квоту на промысел.
Индивидуальный предприниматель нарушил квоту на промысел.
В марте пограничники задержали рыболова, нарушившего закон. Мужчина буквально месяц тому назад уже был наказан за незаконную добычу черноморских креветок. Причем рыбак скрылся от пограничного наряда на моторной лодке.
— В этот раз нарушитель, перекрасив принадлежащее ему маломерное плавательное средство, продолжил противоправную деятельность, — сообщает
Когда дошло дело до проверки документов, то выяснилось, что нет отметок об установке орудий добычи.
Чуть позже, пограничники нашли еще 80 ловушек и 3 вентеря, в которых находилось 11,7 тысяч бычков. Всю рыбу отпустили на волю — в море.
Природе нанесен ущерб более чем, на 175 тысяч рублей. Возбуждено дело об нарушении правил добычи водных биоресурсов.
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