Крымчанин похитил более 5 тысяч рублей из мечети
В городе Саки один из прихожан местной мечети похитил более 5 тысяч рублей из ящика для пожертвований. Думал — незаметно, но оказалось, что в здании работают камеры.
В городе Саки один из прихожан местной мечети похитил более 5 тысяч рублей из ящика для пожертвований. Думал — незаметно, но оказалось, что в здании работают камеры.
Чтобы установить личность подозреваемого, полицейские изъяли записи с камеры наблюдения, осмотрели территорию и опросили свидетелей. Найти воришку удалось: им оказался 39-летний житель соседнего района. Он уже неоднократно был судим.
— Мужчина дал признательные показания в совершении кражи и сообщил, что потратил похищенные средства на собственные нужды, — рассказали в
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Подозреваемому грозит крупный денежный штраф или до двух лишения свободы.
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