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10:03 (мск), источник: Комсомольская правда

Крымчанин похитил более 5 тысяч рублей из мечети

В городе Саки один из прихожан местной мечети похитил более 5 тысяч рублей из ящика для пожертвований. Думал — незаметно, но оказалось, что в здании работают камеры.

Чтобы установить личность подозреваемого, полицейские изъяли записи с камеры наблюдения, осмотрели территорию и опросили свидетелей. Найти воришку удалось: им оказался 39-летний житель соседнего района. Он уже неоднократно был судим.

— Мужчина дал признательные показания в совершении кражи и сообщил, что потратил похищенные средства на собственные нужды, — рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Подозреваемому грозит крупный денежный штраф или до двух лишения свободы.

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