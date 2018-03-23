На проспекте Ленина восстановили разрушенный коммунальной аварией асфальт

Движение транспорта по проспекту Ленина не ограничивалось — аварийные бригады лишь немного сузили проезжую часть. После окончания ремонтных работ коммунальщики засыпали котлован и уложили щебеночное основание. Затем подрядчик восстановил асфальтобетонное покрытие. Как только позволят погодные условия, на данном участке будет проведено комплексное восстановление покрытия с укладкой выравнивающего слоя и верхнего из щебеночно-мастичного с укладкой выравнивающего слоя и верхнего из щебеночно-мастичного асфальтобетона.