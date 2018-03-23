На проспекте Ленина восстановили разрушенный коммунальной аварией асфальт
Дорожные службы Волгограда в оперативном режиме восстановили асфальтовое покрытие на проспекте Ленина, разрушенное
Дорожные службы Волгограда в оперативном режиме восстановили асфальтовое покрытие на проспекте Ленина, разрушенное
Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волгограда, у дома № 63 по проспекту Ленина произошел порыв магистрального водовода. Коммунальщики оперативно устранили течь и заменили поврежденный участок трубы.
Движение транспорта по проспекту Ленина не ограничивалось — аварийные бригады лишь немного сузили проезжую часть. После окончания ремонтных работ коммунальщики засыпали котлован и уложили щебеночное основание. Затем подрядчик восстановил асфальтобетонное покрытие. Как только позволят погодные условия, на данном участке будет проведено комплексное восстановление покрытия с укладкой выравнивающего слоя и верхнего из
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