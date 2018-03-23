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10:35 (мск), источник: Newsroom24.ru

Бандитов, укравших картины Левитана, осудят в Нижнем Новгороде

В состав банды входило четыре человека.

Бандитов, укравших картины Левитана, осудят в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как было установлено следствием, в 2014 — 2016 годах двое нижегородцев в возрасте 50 и 36 лет, а также двое 29-летних граждан Беларуси совершили в Нижегородской области с использованием огнестрельного оружия ряд грабежей из коммерческих организаций и банков, а также разбойных нападений на инкассаторские службы, похитив более 80 млн рублей.

Кроме того, в 2014 году на территории Ивановской области из государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника они украли четыре картины художника Левитана общей стоимостью более 180 млн рублей. Впоследствии картины были возвращены музею.

В ноябре 2016 года злоумышленники были задержаны в Дальнеконстантиновском районе во время совершений разбойного нападения, при этом они обстреляли машину сотрудников ДПС. Уголовные дела направлены в Нижегородский областной суд. Бандитам грозит пожизненное лишение свободы.

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