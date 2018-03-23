Главврача больницы в СКО задержали за взятку

Он оказывал покровительство фирме, которая решила поставить терминал на территории больницы. Взятку в размере 40 тысяч тенге передали Альмагамбетову в праздничной юрте перед Наурызом, когда коллектив готовился к празднованию. Задержание с поличным провели сотрудники антикоррупционной службы.