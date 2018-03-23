Главврача больницы в СКО задержали за взятку
Главврача Есильской районной больницы Альмагамбетова задержали во время получения взятки в размере 40 тысяч тенге, передает NUR.KZ.
Главврача Есильской районной больницы Альмагамбетова задержали во время получения взятки в размере 40 тысяч тенге, передает NUR.KZ.
Он оказывал покровительство фирме, которая решила поставить терминал на территории больницы. Взятку в размере 40 тысяч тенге передали Альмагамбетову в праздничной юрте перед Наурызом, когда коллектив готовился к празднованию. Задержание с поличным провели сотрудники антикоррупционной службы.
Как сообщила руководитель управления здравоохранения Сауле Кисикова, на время следствия Альмагамбетов отстранен от работы, обязанности исполняет его заместитель.
Коллектив работает в обычном режиме.
По словам Кисиковой, Альмагамбетов возглавляет это медучреждение шесть лет.
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