More than 150 whales strand themselves on Western Australian beach https://t.co/UL0AWdKYWz pic.twitter.com/OyCtKAmnP5— Techhnews (@techhnews) March 23, 2018
В Австралии на берег выбросились более 150 дельфинов
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В Австралии на берег залива Хэмелин выбросились более 150 черных дельфинов (гринд), сообщает портал News.com.ua.
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