Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дипломат рассказал, что будет с РФ, если Скрипаль умрет
Захарченко заявил о создании Харьковской народной республики
Стас Пьеха поздравил сына с четырехлетием
Лукашенко дал совет молодежи, «если вы ненавидите все русское»
Выпивающий Киану Ривз вдохновил пользователей соцсетей
Путин поблагодарил россиян за единство Глава государства поблагодарил россиян за поддержку. «Спасибо вам большое за результат», — сказал он
Грудинин обратился к Путину с личной просьбой
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Супруг сфотографировал Ратажковски без одежды – СМИ
СМИ: база РФ в Тартусе станет кошмаром для НАТО
«Молодой Орландо Блум»: в Сети обсуждают внука Софии Ротару
Егор Крид побрился налысо
Британца убило кресло в кинотеатре
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Сколько на самом деле должен стоить квадратный метр жилья
Тест: какой город России вам подходит?
Фоторепортажи
1660-летие Гари Олдмана
8Протурецкие отряды заняли курдский Африн
11:18 (мск), источник: РИА Новости

В Австралии на берег выбросились более 150 дельфинов

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В Австралии на берег залива Хэмелин выбросились более 150 черных дельфинов (гринд), сообщает портал News.com.ua.

Туши животных обнаружили утром в пятницу в нескольких километрах от города Огаста. По данным министерства рыболовства, некоторые гринды все еще живы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Власти предупредили, что мертвые черные дельфины приведут к большому скоплению акул у берегов.

Местные жители намерены помочь оставшимся в живых животным попасть обратно в воду и ждут прилива. По словам одного из представителей природоохранной службы Западной Австралии, животным смогут помочь, если у них останутся силы и если погодные условия это позволят.

Во время загрузки произошла ошибка.
1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Захарова прокомментировала сообщения о возможном уходе Лаврова с поста
Президент Эстонии выступит с речью на русском языке
ЦИК утвердил итоги президентских выборов
Госдума приняла закон о прямых расчетах в ЖКХ
СМИ узнали о планах пяти стран выслать российских дипломатов
Экс-модель Playboy извинилась перед женой Трампа
WADA грозит судом отказавшимся преследовать россиян федерациям
США начали расследование в отношении завода «Калашников»
Спорт
1:8? На что может рассчитывать Россия в игре с пентакампеонами Разбираем дуэли предстоящего сегодня матча Россия — Бразилия. Полевых игроков, вратарей и, конечно, главных тренеров
Авто
Новый Volkswagen Touareg: первые впечатления от машины (онлайн) Уже скоро в Пекине начнется презентация нового поколения Volkswagen Touareg. «Авто Mail.Ru» будет вести прямую трансляцию из Китая. Так что почаще обновляйте эту страницу, задавайте свои вопросы (на которые мы постараемся сразу же ответить), смотрите фото
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Самбурская, Безрукова, Виторган на премьере «Каникул президента» Звезды первыми посмотрели новый комедийный фильм об отправившемся на отдых в Крым российском лидере
Недвижимость
Греф анонсировал «новые рекорды» на рынке ипотеки в 2018 году
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
В Петербурге снизились цены на элитное жилье
Самые необычные вокзалы мира
Леди
Прийти на шоу «Холостяк» и выжить: история участницы-феминистки Участница 6 сезона шоу «Холостяк» феминистка Елена Рыдкина не побоялась прийти на одну из самых сексистских передач на ТВ и рассказала, что из этого получилось.
Дети
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой Судя по всему, фотография была сделана в середине 90-х годов.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь