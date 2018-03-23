ВАЗ «утонул» в водохранилище Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости Крым. Ночью в Симферопольское водохранилище съехал автомобиль ВАЗ 2112, никто не пострадал. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы происшествия.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости Крым. Ночью в Симферопольское водохранилище съехал автомобиль ВАЗ 2112, никто не пострадал. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы происшествия.
Инцидент произошел в темное время суток. Предположительно, машина скатилась с пригорка прямо в воду. Автомобиль «нырнул» достаточно глубоко — колесные арки затопило полностью.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
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