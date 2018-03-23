Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Интриги Мэй окончились: Британия получила ответ на обвинения РФ
Захарченко заявил о создании Харьковской народной республики
Стас Пьеха поздравил сына с четырехлетием
Реакция ЛДПР на слова о домогательствах Жириновского к мужчине
Егор Крид побрился налысо
Содом и «Титаник»: что становится национальным достоянием в миреРИА Новости узнало, что считается достоянием за рубежом и какие хиты могли бы войти в аналогичный российский список
Почему Загитова не упала, но проиграла
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
РФ грубо ответила Германии об обходе Украины «Северным потоком-2»
Украинцы рассказали правду о своей жизни в Крыму
Супруг сфотографировал Ратажковски без одежды – СМИ
СМИ: база РФ в Тартусе станет кошмаром для НАТО
Выпивающий Киану Ривз вдохновил пользователей соцсетей
Беллуччи в сверкающем черном платье позирует на красной дорожке
Британца убило кресло в кинотеатре
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Фоторепортажи
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
10:27 (мск), источник: РИА Крым

ВАЗ «утонул» в водохранилище Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости Крым. Ночью в Симферопольское водохранилище съехал автомобиль ВАЗ 2112, никто не пострадал. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы происшествия.

Инцидент произошел в темное время суток. Предположительно, машина скатилась с пригорка прямо в воду. Автомобиль «нырнул» достаточно глубоко — колесные арки затопило полностью.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Константинов о запрете крымских СМИ на Украине: им правда – как вампиру свет
'Резиновая квартира' в Алуште вместила 69 иностранцев
Евросоюз решил отозвать своего посла из России
В крови Скрипаля нашли «Новичок»
Центр по примирению договорился о выводе боевиков из Харасты
Почему Антарктида сопротивляется глобальному потеплению
Что становится национальным достоянием в разных странах
США начали расследование в отношении завода «Калашников»
Толстяки на подиуме. Полные мужчины захватили мир
Спорт
Рекорд затмил шедевр Капризова. ЦСКА и «Йокерит» вошли в историю Соперники загубили уйму моментов, доигравшись до пятого овертайма. В нём судьбу матча решил финский форвард "Йокерита" Ниеми
Авто
В России создали грузовичок за 250 000 рублей (видео) Новгородская компания «Альтернативная коммерческая техника» осваивает производство недорогих грузовых трициклов «Шмель»
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Самбурская, Безрукова, Виторган на премьере «Каникул президента» Звезды первыми посмотрели новый комедийный фильм об отправившемся на отдых в Крым российском лидере
Недвижимость
«Парящие дома» появятся в Москве
Власти назвали условие для появления раздельного сбора мусора в России
Греф анонсировал «новые рекорды» на рынке ипотеки в 2018 году
Москва стала одним из самых фотографируемых городов мира
Леди
Прийти на шоу «Холостяк» и выжить: история участницы-феминистки Участница 6 сезона шоу «Холостяк» феминистка Елена Рыдкина не побоялась прийти на одну из самых сексистских передач на ТВ и рассказала, что из этого получилось.
Дети
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой Судя по всему, фотография была сделана в середине 90-х годов.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь