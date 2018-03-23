В Волгоградской области в двух авариях пострадали четыре человека
Четыре человека получили травмы в результате двух столкновений, произошедших в Михайловском районе Волгоградской области.
Четыре человека получили травмы в результате двух столкновений, произошедших в Михайловском районе Волгоградской области.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Еще одна авария произошла в 21:50 в городе Михайловка. 18-летний водитель Toyota Corolla ехал по улице Пархоменко, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-21043. В результате аварии оба водителя и 17-летний пассажир Toyota с различными травмами каретами «скорой помощи» были доставлены в Михайловскую центральную районную больницу.
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