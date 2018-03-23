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11:00 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области в двух авариях пострадали четыре человека

Четыре человека получили травмы в результате двух столкновений, произошедших в Михайловском районе Волгоградской области.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, первая авария произошла в 10:53. По предварительной информации, 68-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-21053, ехал по трассе Москва — Волгоград. При повороте налево в сторону хутора Карагичевского он не пропустил автомобиль ВАЗ-2110. В результате ДТП водитель «пятерки» с травмами госпитализирован.

Еще одна авария произошла в 21:50 в городе Михайловка. 18-летний водитель Toyota Corolla ехал по улице Пархоменко, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-21043. В результате аварии оба водителя и 17-летний пассажир Toyota с различными травмами каретами «скорой помощи» были доставлены в Михайловскую центральную районную больницу.

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