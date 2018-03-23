В Башкирии трактор едва не ушел под землю
Техника провалилась в огромную яму прямо посреди жилого сектора.
Техника провалилась в огромную яму прямо посреди жилого сектора.
Вчера днем, 22 марта, в Салавате трактор с телегой едва полностью не ушел под землю. Местные жители сфотографировали место происшествия и выложили фото в социальных сетях.
По словам очевидцев, трактор провалился в яму, расположенную посреди двора дома № 55 по улице Островского. Трактор, по всей видимости, вывозил мусор и попал колесом в яму. В результате машина коммунальщиков провалилась и упала на бок.
Местные жители остро отреагировали на произошедшее. В комментариях под фото они посетовали на то, что злополучную яму вырыли во дворе сами сотрудники коммунальных служб.
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